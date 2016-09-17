Alanya kenetlendi
Teknik patron Kalpar, “Trabzonspor maçında saha ve seyirci avantajını kullanacağız. Hırslıyız...” dedi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Süper Lig'de bugün oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Sahamızdaki ilk maç olması nedeniyle kazanmak bizlere fazlasıyla moral olur. Bunun için tüm takım kenetlendi. Çok hırslıyız" dedi.
KOLAY MAÇ OLMAYACAK
Trabzonspor ile çok önemli bir maçta karşılaşacaklarını kaydeden Kalpar, "Trabzonspor iki haftadır kaybediyor. Onlar açısından da maçın çok önemli olduğunu biliyorum. İki takım açısından da kolay bir maç değil. Özellikle kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Galibiyet psikolojik olarak bizi çok daha yukarılara taşır." ifadelerini kullandı.
KOLAY MAÇ OLMAYACAK
Trabzonspor ile çok önemli bir maçta karşılaşacaklarını kaydeden Kalpar, "Trabzonspor iki haftadır kaybediyor. Onlar açısından da maçın çok önemli olduğunu biliyorum. İki takım açısından da kolay bir maç değil. Özellikle kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Galibiyet psikolojik olarak bizi çok daha yukarılara taşır." ifadelerini kullandı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Alanya kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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