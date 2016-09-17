 Alanya kenetlendi – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Alanya kenetlendi

    Alanya kenetlendi

    Teknik patron Kalpar, “ maçında saha ve seyirci avantajını kullanacağız. Hırslıyız...” dedi.

    Aytemiz Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Süper Lig'de bugün oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Sahamızdaki ilk maç olması nedeniyle kazanmak bizlere fazlasıyla moral olur. Bunun için tüm takım kenetlendi. Çok hırslıyız" dedi.

    KOLAY MAÇ OLMAYACAK
    ile çok önemli bir maçta karşılaşacaklarını kaydeden Kalpar, "Trabzonspor iki haftadır kaybediyor. Onlar açısından da maçın çok önemli olduğunu biliyorum. İki takım açısından da kolay bir maç değil. Özellikle kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Galibiyet psikolojik olarak bizi çok daha yukarılara taşır." ifadelerini kullandı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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