 Omeruo: Trabzon'u yenecek güçteyiz – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Omeruo: Trabzon'u yenecek güçteyiz

    Omeruo: Trabzon'u yenecek güçteyiz

    Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Kenneth Omeruo, çok iyi hazırlandıkları maçında gülen tarafın kendilerinin olacağını umduğunu belirtti.

    takımından kiralanan Nijeryalı defans oyuncusu Kenneth Omeruo, yaptığı açıklamada hafta sonu zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

    'un ligin önemli ve güçlü takımlarından biri olduğunu ifade eden Omeruo, "Trabzonspor, dört büyük takımdan biri ama hocamız bizi çok pozitif ve doğru bir şekilde bu zorlu maça hazırlıyor. Umarım bu çalışmalar neticesinde sonunda gülen taraf biz olacağız" diye konuştu.

    Aytemiz 'a gelmeden önce takım hakkında endişelerinin olduğuna değinen Omeruo, şöyle devam etti:

    "Buraya gelince takım içinde futbolcuların, yönetimin ve hocanın ne kadar yüksek kalitede olduğunu gördüm, bu da beni pozitif anlamda motive etti. Bu kaliteyi gördükten sonra bu takımın daha farklı işler yapabileceğine inandım. Ligde başarılı olacağımıza inanıyorum."

    Turuncu-yeşilli oyuncular, teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirdiği akşam idmanıyla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    Yarın akşam saat 18.00'de Alanya Oba Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Akdeniz ekibinde Ayite ve Aissati'nin hafif sakatlıkları bulunuyor.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:10
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