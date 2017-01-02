Akhisar'dan transfer hamlesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Galatasaraylı sol kanat oyuncusu Olcan Adın ve Gaziantepsporlu forvet Daniel Larsson'un ardından Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'nin Slovenyalı stoperi Miral Samardzic'i kadrosuna dahil ederek üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Bugün Türkiye'ye gelerek yöneticilerle masaya oturan 29 yaşındaki savunma oyuncusu yeşil siyahlı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola ülkesinin Kriglav Kranj takımında başlayan 29 yaşındaki Samardzic ardından Maribor'a transfer olurken, daha sonra Rusya'da Sheriff Tiraspool ve Hırvatistan'da Rijerka formalarını giydi. 2016'da Henan Jianye ile anlaşan Sloven stoper, kısa süre önce sona eren Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı. 14 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
Futbola ülkesinin Kriglav Kranj takımında başlayan 29 yaşındaki Samardzic ardından Maribor'a transfer olurken, daha sonra Rusya'da Sheriff Tiraspool ve Hırvatistan'da Rijerka formalarını giydi. 2016'da Henan Jianye ile anlaşan Sloven stoper, kısa süre önce sona eren Çin Süper Ligi'nde 13 maça çıktı. 14 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Samardzic Türkiye'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ve Akhisar'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 26
Yorum
gs her oyuncu haddini bilecek bilmeyenle yasin gibi süresiz kadro dışı yaparlar
- Galatasaray’ı seçti
Toplam 13
Yorum
Aslan ARSA PARALARINI CAR CUR ETMEYIN BATIRMAYIN TAKIMI
- Akçay'dan Ndiaye açıklaması
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Yorum
TS60 Trabzonspora ndiaye n,n gelmesini isterim ma Osmanlıspor'un da Avrupada ilerlemesini çok istiyorum.
Akhisar'dan transfer hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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