Yönetim ve teknik heyet masaya oturdu

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, ligde araya girilmeden önce gerçekleştirdiği Olcan Adın ve Daniel Larsson transferleri sonrası santrafor arayışlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 3 oyuncu ile görüştüklerini ve bu doğrultu da çalışmalarını sürdürerek 3 Ocak'ta başlayacak kamp dönemine yeni transferleri yetiştirmek istediklerini dile getirdi.



Kupa maçı hazırlıkları sonrası teknik heyet ve yönetim kurulu dün gece bir araya gelerek takımın son halini analiz yaparak, takımdan ayrılacak ve yeni gelecek oyuncuların listesi hazırlandı. Yeşil-siyahlılar, iznin ardından 3 Ocak Salı günü Antalya'nın Serik ilçesinde toplanacak ve kamp çalışmalarına başlayacak.



Öte yandan ligin ilk yarısındaki maçlarda iyi bir performans sergileyen ve yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Vaz Te ile de kamp döneminde masaya oturacak. Portekizli oyuncuyla en az 2 yıllık daha sözleşme imzalanması planlanıyor.



Ricardo Vaz Te ile teknik heyetin raporu doğrultusunda masaya oturacaklarını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Sahaya çıkarak görev verildiği süreci görevini layıkıyla yerine getiren her futbolcu bizim için değerlidir. Takım içerisinde uyumlu çalışan her futbolcu yeşil-siyahlı formayı taşıyabilir. Ancak huzuru bozan da olursa gözünün yaşına bakmayız" ifadelerine yer verdi.