Yönetim ve teknik heyet masaya oturdu
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, ligde araya girilmeden önce gerçekleştirdiği Olcan Adın ve Daniel Larsson transferleri sonrası santrafor arayışlarını sürdürüyor.
Kupa maçı hazırlıkları sonrası teknik heyet ve yönetim kurulu dün gece bir araya gelerek takımın son halini analiz yaparak, takımdan ayrılacak ve yeni gelecek oyuncuların listesi hazırlandı. Yeşil-siyahlılar, iznin ardından 3 Ocak Salı günü Antalya'nın Serik ilçesinde toplanacak ve kamp çalışmalarına başlayacak.
Öte yandan ligin ilk yarısındaki maçlarda iyi bir performans sergileyen ve yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Vaz Te ile de kamp döneminde masaya oturacak. Portekizli oyuncuyla en az 2 yıllık daha sözleşme imzalanması planlanıyor.
Ricardo Vaz Te ile teknik heyetin raporu doğrultusunda masaya oturacaklarını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Sahaya çıkarak görev verildiği süreci görevini layıkıyla yerine getiren her futbolcu bizim için değerlidir. Takım içerisinde uyumlu çalışan her futbolcu yeşil-siyahlı formayı taşıyabilir. Ancak huzuru bozan da olursa gözünün yaşına bakmayız" ifadelerine yer verdi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:32
- Trabzonspor'da ipler gerildi
Toplam 18
Yorum
kadircan Hami mandıralı Mustafa Akçay Sadi Tekelioğlu ve ŞEnol güneş'e verilmeyen şanslar neden yanal'a verildi Allah rızası için açıklayın
- Cimbom'da deprem
Toplam 23
Yorum
İşte bu bee Bu habere Cimbomda Deprem demeniz için, Muslera Sneijder ne biliyim Brumayla falan sözleşme feshedilmesi gerek. Bunun adı bayramm bayram :))
- Cimbom'da deprem
Toplam 23
Yorum
GSli1905 Beter olun diyen kardesim...o beter olsun,su beter olsun.Peki o zaman kime karsi oynayacaksiniz,kim Rakibiniz olacak ? :)))))
Yönetim ve teknik heyet masaya oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.