 Kafkas: 20 puan iyi – Fotomaç – 30 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kafkas: 20 puan iyi

    Kafkas: 20 puan iyi
    AKHİSAR Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "İç sahada ligin şampiyon olmuş takımlarının yanı sarı Osmanlı ve Konya gibi bu ligin önemli takımlarıyla maçlar yaptık. Alınan 20 puan bence çok iyidir" dedi.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kafkas: 20 puan iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.