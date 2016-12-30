Kafkas: 20 puan iyi
AKHİSAR Belediyespor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, "İç sahada ligin şampiyon olmuş takımlarının yanı sarı Osmanlı ve Konya gibi bu ligin önemli takımlarıyla maçlar yaptık. Alınan 20 puan bence çok iyidir" dedi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:50
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