Gaziantepli Larsson Akhisar Belediye’de

Akhisar Belediyespor, devre arası transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı Olcan Adın'ın ardından Daniel Larsson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İsveç uyruklu 29 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni takımında çok başarılı olacağını söyledi. Golcü oyuncu Larsson son iki sezondur Süper Lig'de Gaziantepspor forması ile 46 maçta 4 gol kaydederken, 4 de asist yaptı. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel ise "Transfer çalışmalarımız devam edecek" dedi.