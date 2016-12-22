Akhisar Belediyespor, Larsson'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'la yollarını ayıran Daniel Larsson'la anlaştı.
Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Larsson'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İmza törenine kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve İbrahim Evren Acar'ın katıldığı belirtildi.
2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olan İsveçli 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Gaziantepspor'da kupada ve ligde 52 maçta 5 gol kaydetti.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:24
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Toplam 12
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TAÇSIZ KRAL ŞEHMUZ ALLAHAISMARLADIK GÜZEL KAPTAN ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN?
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Yorum
görengören İnsan GS da zevk için oynar.Ruhsuzluk... o kadar para al verdiğine bak .....YUH
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BEYEFENDİ BÜYÜK KAPTAN ŞEHMUZ ÖZER-E ALLAH RAHMET EYLESİN..TAÇSIZ GOL KRALIYDI..BEYEFENDİYDİ..
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