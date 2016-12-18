 Hugo’dan 50 şut – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Hugo’dan 50 şut

    Hugo’dan 50 şut
    'de bu sezon en çok şut çeken isim Akhisar Belediyespor takımından Hugo Rodallega oldu. Kolombiyalı oyuncu 14 maç sonunda toplam 50 şut çekerken 15 kez kaleyi buldu ve 4 gol attı. Rodallega ayrıca arkadaşlarına da bir gol pası verdi. Rodallega, "Takım olarak 2. yarıda daha iyi olacağız. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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