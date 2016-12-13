 Rodallega’ya bir haller oldu – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rodallega’ya bir haller oldu

    Rodallega’ya bir haller oldu
    Geçen sezon Akhisar'ın flaş ismi olan ve transferin gözdelerinden olmasına rağmen sürpriz bir kararla kulübünde kalan , yokları oynuyor. Geçen sezon ilk 14 haftada 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, bu sezon sadece 4 kez ağları havalandırdı. 31 yaşındaki golcü son 4 karşılaşmayı da boş geçti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rodallega’ya bir haller oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.