 Olcan Adın, Akhisar Belediyespor yolunda – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Olcan Adın, Akhisar Belediyespor yolunda

    Olcan Adın, Akhisar Belediyespor yolunda

    Akhisar Belediyespor, son olarak Galatasaray forması giyen Olcan Adın ile büyük oranda anlaşma sağladı.

    Transfer dönemine bir aydan az bir zaman kala Akhisar Belediyespor, çalışmalarına başladı. Edinilen bilgiye göre Akhisar Belediyespor, 31 yaşındaki futbolcu Olcan Adın ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı. Yönetimin bu akşam tecrübeli futbolcu ile son kez bir araya geleceği, iki taraf arasında anlaşma sağlanabileceği bildirildi.

    Son olarak Galatasaray forması giyen ve 2 sezonda 84 maçta 9 gol, 9 asiste imza atan Olcan Adın'ın 1 yılı opsiyonlu 2 buçuk yıllık imza atacağı bildirildi. Olcan Adın kariyerinde sırasıyla Fenerbahçe, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Karşıyaka formalarını giydi.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:10
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