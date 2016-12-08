Olcan Adın, Akhisar Belediyespor yolunda
Akhisar Belediyespor, son olarak Galatasaray forması giyen Olcan Adın ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Transfer dönemine bir aydan az bir zaman kala Akhisar Belediyespor, çalışmalarına başladı. Edinilen bilgiye göre Akhisar Belediyespor, 31 yaşındaki futbolcu Olcan Adın ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı. Yönetimin bu akşam tecrübeli futbolcu ile son kez bir araya geleceği, iki taraf arasında anlaşma sağlanabileceği bildirildi.
Son olarak Galatasaray forması giyen ve 2 sezonda 84 maçta 9 gol, 9 asiste imza atan Olcan Adın'ın 1 yılı opsiyonlu 2 buçuk yıllık imza atacağı bildirildi. Olcan Adın kariyerinde sırasıyla Fenerbahçe, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Karşıyaka formalarını giydi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:10
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 9
Yorum
HB Başkan, iğneyi kendine batır, çuvaldızı karşıya demişler ya işte iğnenin acısını tattınız, umarım bundan sonra adaletli davranırsınız.
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 9
Yorum
BAKİ Bak oğlum Mete, Fikret başkan diyorki Beşiktaşı kayıran namerttir diyor. Bak kulağını aç. BJK ı kayıran namertmiş ona göre.(Yahu bu federasyonda namertler mi varmış)
- Kaptan ''TL'' dedi
Toplam 11
Yorum
MUSTAFA MAHO SENİN DERDİN NEY BI ANLATSANA ARKADAŞ !!!? BU DOLAR EURO BOZDURMA DOLARA YADA EOROYA KARŞI DURMAK İÇİN DEĞİL VATANIMIZDAKİ İNSANLARIN DİĞER ÜLKERE NASIL BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİNDİR !!!!!!! GÜÇLÜYÜZ BERABERİZ KENETLENMİŞİZ BİZİ KİMSE YIKAMAZ DİYORUZ !!!!! ANLADIN MI MAHOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!
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