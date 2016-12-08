‘En kritik maçımız’

Kasımpaşa ve G.Antep galibiyetleriyle çıkışa geçen Akhisar, Osmanlı'yı da gözüne kestirdi. Teknik Direktör Tolunay Kafkas 'Anadolu takımlarının en iyisi' diye nitelediği rakibi için, "Osmanlıspor'u yenersek önümüz açılır. Çok iyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmeliyiz" dedi.