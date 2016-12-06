 ''Kazanırsak önümüz çok açık'' – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    ''Kazanırsak önümüz çok açık''

    ''Kazanırsak önümüz çok açık''

    ekiplerinden 'un teknik direktörü , bu hafta oynayacakları maçını da kazanmaları halinde önlerinin çok açık olacağını bildirdi.

    Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligdeki her maçın zor geçtiğini, bu hafta karşılaşacakları 'un Anadolu takımları içinde en iyi ekiplerden biri olduğunu söyledi.

    Osmanlıspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Kafkas, şöyle konuştu:

    "Bir takım hazırlıklarımız var maça göre. Biraz daha farklı hazırlanacağız. O da taktiksel anlamda. Eğer Osmanlıspor maçını da kazanabilirsek önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olmamız gereken bir maç. Futbolda dün yok, önümüzde bakacağız. İyi bir hava yakaladık, bu havayı da devam ettirmek istiyoruz."

    Kafkas, Osmanlıspor'un özel bir takım olduğunu belirterek, rakiplerine çok geniş alanda yakalanmamak için çaba göstereceklerini kaydetti.

    Lige verilen araya kadar 3 maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Kafkas, "Maç maç düşünmek lazım. Nasıl galip gelebiliriz, nasıl kazanabiliriz, onun stratejisi üzerinde kafa yormak lazım. Kazandıkça hedef ortaya çıkacaktır. Biz alt sıralardan uzak durmak istiyoruz. Bunun yeri neresi olur kestirmek güç, bundan sonraki 3 maçta alacağımız sonuçlarla ortaya çıkacak." dedi.

    Gaziantepspor maçında forma giymeyen Miguel Lopes'in yarın takımla çalışacağını kaydeden Kafkas, sakatlığı devam eden kaleci Milan Lukac'ı Osmanlıspor maçına yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:51
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