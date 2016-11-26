''Çok değerli bir 3 puan''

Kafkas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok fedakarca mücadele ettiğini belirtti.

"İçinde bulunduğumuz şartlar altında alınan bu 3 puan çok değer taşıyor" diyen Kafkas, "Bütün övgü benim oyuncularımın. bugün Lopez maçı sakat sakat tamamlamaya çalıştı. Haftalarda Rodallega büyük özveriyle oynuyor, antrenmanlara çıkamıyor sadece maçta oynatıyoruz. Custodio aynen ha keza öyle çok fedakar oyuncularımız var, mücadele gücümüz arttı ama oyun anlamında biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. diye konuştu.

Sistem üzerinde çalışmaları gerektiğini söyleyen Kafkas, aldıkları 3 puan için çok mutlu olduğunu anlatarak, oyuncularını kutladı ve Kasımpaşa'ya başarı diledi.

Kadrolarında Akhisar Belediyespor için oynayabilecek, yürekli, düzgün oyuncuların olduğunu hatırlatan Kafkas, şöyle konuştu,

"Gerçekten zor şartlar altında kalktı bu gemi. Dışarıdan geçen seneki durum aldatabilir, şu anda bir yola girdik. Kalan 4 maçı da en az kayıpla atlatıp, takımıza sezon arasında takviyeler yapacağız"

İkinci devrede fikstür avantajlarının olduğunu aktaran Kafkas, "Amacımız gemiyi sağ salim limana yanaştırmak. Yaralarımızı sarmak için vakit olacak. Devre arasının uzaması bizim için oldukça da iyi oldu. İkinci devre ben inanıyorum çok daha iyi bir Akhisar Belediyesyor izlettireceğiz." ifadelerini kullandı.



KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise yaptığı açıklamada kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade ederek, "Erken yediğimiz gol oyun planımızı bozdu. Oyun bütünde yaptığımız değişikliklerle de toparlayamadık. Belki golden başka pozisyon vermedik ama geçtiğimiz 6 hafta oynadığımız oyunlardan daha kötüydü. Bu açıdan baktığımızda Akhisar kazanmayı hak ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Ofsayt gerekçesi ile iptal edilen gole ilişkin Özdeş, kulüp felsefesi olarak hakemler hakkında yorum yapmadıklarını, oyuncuları da bu konuda uyardıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Maç oynandığı sırada arkadaşım bana iptal edilen golümüzü gösterdi. Maç bittikten sonra da maçı izledik, oyuncularımda inanılmaz bir kızgınlık oluştu. Geçtiğimiz yıl yine aynı hakem ile bir sorun yaşanmış ama ben yine de dedim ki 'biz oyunumuzu sorgulamalıyız. Hakem kararlarını sorgulamamalıyız' ancak maçın gol olduğu pozisyonunda hem yan hakem hem de orta hakem aynı anda golü verip, 10 saniye sonra maçın orta hakeminin golü iptal etmesi, biraz bana basit geliyor. Bu gol net bir gol."

Attıkları golün neden iptal edildiğini hakemin açıklaması gerektiğini savunan Özdeş, "Bugün kötü oynadık. Oynadığımız oyunu da eleştiriyorum. Bunu atlatıp önümüzde bir kupa ve Galatasaray maçı var. Toparlayıp yine eski oyunumuzu oynayıp çıkış yakalamak düşüncesindeyim. Bunu yapacak kalitede bir takımım var. Bugün puan almayı hak edecek bir oyun oynamadık." ifadelerini kullandı.