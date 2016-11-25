Akigo Fatih’i bekliyor
Akhisar'da Fatih Öztürk seferberliği yaşanıyor. Takımın en formda ismi olan Fatih, sakatlığı nedeniyle hafta başından bu yana idmana çıkamadı. Bugün iyileşmemesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi yarın Lukac'ın koruması bekleniyor.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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