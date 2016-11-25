 Akigo Fatih’i bekliyor – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Akigo Fatih’i bekliyor

    Akigo Fatih’i bekliyor
    Akhisar'da seferberliği yaşanıyor. Takımın en formda ismi olan Fatih, sakatlığı nedeniyle hafta başından bu yana idmana çıkamadı. Bugün iyileşmemesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi yarın Lukac'ın koruması bekleniyor.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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