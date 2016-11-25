3 isim forma giyemeyecek
Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlılar, yarın oynayacakları Kasımpaşa maçının son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz koşu, 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Öte yandan sakatlıkları süren N'Guemo, Alper Aydoğdu ve kaleci Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.
Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın Kasımpaşa karşısında sahaya Milan Lukaç, Serdar Kesimal, Miquel Lopes, Ömer Kesimal, Caner Osmanpaşa, Custodio, Sissoko, Özer, Onur, Soner Aydoğdu ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
Kasımpaşa'nın 4-3 üstünlüğü bulunuyor
Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelirken, İstanbul ekibinin 4, Manisa ekibinin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İki ekip arasında oynan en son müsabaka 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmış ve Kasımpaşa'ın 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Öte yandan sakatlıkları süren N'Guemo, Alper Aydoğdu ve kaleci Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.
Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın Kasımpaşa karşısında sahaya Milan Lukaç, Serdar Kesimal, Miquel Lopes, Ömer Kesimal, Caner Osmanpaşa, Custodio, Sissoko, Özer, Onur, Soner Aydoğdu ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
Kasımpaşa'nın 4-3 üstünlüğü bulunuyor
Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelirken, İstanbul ekibinin 4, Manisa ekibinin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İki ekip arasında oynan en son müsabaka 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmış ve Kasımpaşa'ın 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "100 milyon € ederim"
Toplam 3
Yorum
Adanalı Adamların değeri ölçülmez sen bizim için adamın hasısın gardaaaşşşş
- Cenk Tosun’un volesi Avrupa’nın zirvesinde
Toplam 7
Yorum
dobra dobra bu golle piyayasını bir anda 1 milyon 250 bin euroya yükseltti cenk. Helal olsun:)
- "100 milyon € ederim"
Toplam 3
Yorum
dobra dobra Şenol Güneş'e helal olsun. Ne çökmüşleri alıyor tekrar piyasaya kazandırıyor. Hakkı ödenmez..
3 isim forma giyemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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