3 isim forma giyemeyecek

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlılar, yarın oynayacakları Kasımpaşa maçının son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz koşu, 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.



Öte yandan sakatlıkları süren N'Guemo, Alper Aydoğdu ve kaleci Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.



Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın Kasımpaşa karşısında sahaya Milan Lukaç, Serdar Kesimal, Miquel Lopes, Ömer Kesimal, Caner Osmanpaşa, Custodio, Sissoko, Özer, Onur, Soner Aydoğdu ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.



Kasımpaşa'nın 4-3 üstünlüğü bulunuyor

Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelirken, İstanbul ekibinin 4, Manisa ekibinin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



İki ekip arasında oynan en son müsabaka 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmış ve Kasımpaşa'ın 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.