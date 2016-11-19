 Kafkas’tan ‘koş ve kazan’ emri... – Fotomaç – 19 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kafkas’tan ‘koş ve kazan’ emri...

    Kafkas’tan ‘koş ve kazan’ emri...
    'da maçı öncesi ile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kritik maç öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör ise "Rakibimiz kendi sahasında çok etkili. Eğer Bursaspor'u yenmek istiyorsak onlardan daha çok koşmalıyız. İnanarak sahaya çıkın ve maçı üç puanla bitirin" dedi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kafkas’tan ‘koş ve kazan’ emri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.