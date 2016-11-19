Kafkas’tan ‘koş ve kazan’ emri...
Akhisar Belediyespor'da Bursaspor maçı öncesi Rodallega ile Custodio sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kritik maç öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Tolunay Kafkas ise "Rakibimiz kendi sahasında çok etkili. Eğer Bursaspor'u yenmek istiyorsak onlardan daha çok koşmalıyız. İnanarak sahaya çıkın ve maçı üç puanla bitirin" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kafkas’tan ‘koş ve kazan’ emri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.