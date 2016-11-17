 Akigo sıkıntılı – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Akigo sıkıntılı

    Akigo sıkıntılı
    ile deplasmanda karşılaşacak 'da 'nın sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, dünkü idman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Yeşil-siyahlılar'da Hugo Rodallega ve Fatih Öztürk takımdan ayrı olarak çalıştı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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