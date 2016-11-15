 Rodallega ateşledi! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ateşledi!

    Rodallega ateşledi!
    'de bir türlü istediği performansı gösteremeyen Akhisar'da, golcü oyuncu 'nın takım arkadaşlarıyla toplantı yaptığı öğrenildi. Rodallega'nın, "Biz çok daha iyi bir takımız. Bursaspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeliyiz" dediği öğrenildi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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