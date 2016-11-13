 ‘Akhisar ile görüşmedim’ – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ‘Akhisar ile görüşmedim’

    ‘Akhisar ile görüşmedim’
    ile yollarını ayıran teknik direktör , ile görüştüğü haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Üzülmez, "Başında bir teknik direktör olan kulüple görüşmem. Bana teklif de gelmedi" dedi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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