Akhisar Belediyespor, Bursaspor'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'de 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisilerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışması ile devam eden idmanın ayak tenisiyle tamamlandığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ege temsilcisi, 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi ligin 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:47
- Yeni forvet Marcelo!
Toplam 2
Yorum
hattrick Atınç diyordu ki Almanya'da Türkiye'de görmediğim antremanları yapıyor daha fazla çalışıyor daha ciddi işimizi yapıyorduk ! Tamam ! Fakat bunların sana katkısı ne olmuş onu gösterebiliyor musun , onlardan farklı ne almışsın bize henüz gösteremedin Atınç buna ne dersin ?
- 1 puan Aboubakar’dan
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Maçı baştan sona izlemek lazım... her top gelişinde karşı savunmanın beden dilini bozuyor ...karşıdaki paniği gözlemleyebilirsiniz...son vuruşları halleder ve panik yapmayı bırakırsa bizde iş yapar.....
- Moyes’in gözü Skrtel’de
Toplam 5
Yorum
Yellow Olmaz mı gözum derbiye sakladık senin hediyeni
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