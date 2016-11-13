 Akhisar Belediyespor, Bursaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    , 'a hazırlanıyor

    Akhisar Belediyespor, Bursaspor'a hazırlanıyor

    'de 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda 'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    'dan yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisilerinde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Pas çalışması ile devam eden idmanın ayak tenisiyle tamamlandığı bildirildi.

    'de ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ege temsilcisi, 9 puanla 17. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi ligin 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü 'la deplasmanda karşılaşacak.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:47
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