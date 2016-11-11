Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, devre arasında en az 4 oyuncu transfer edeceklerini söyledi.

Ligde verilen milli maç arasını iyi değerlendirerek ligin ilk devresini 18 puanla tamamlamak istediklerini ifade eden Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Bizim ilk yarıda toplayacağımız puan 18 ya da 19 puan olur. Daha sonrası ikinci devre daha kolay olur. Devre arasında kulübün ekonomik gücüne göre en az 4 oyuncu transfer edeceğiz. Şimdiden mevkilerini söylemem doğru olmaz ama olmazsa olmazımız bir stoper olacak. Gönderilecek oyuncular ile ilgili konuşmak için daha çok erken, çünkü oyuncuların tavrı ve davranışı buna etki edecek. Bize faydalı olan oyuncu kalacak, olmayan oyuncular gidecek" dedi.



Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Fenerbahçeli yıldız Robin van Persie'nin sakatlanmasıyla ilgili de konuşan Kafkas, "İnsan olarak bakmak lazım. Her oyuncu çok değerli. Nasıl Robin van Persie değerliyse bu takımda Muğdat da değerli. Geçmiş olsun, üzüldük. Olaya van Persie'nin genelinde bakmayı çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.



Öte yandan Akhisar Belediyespor'da Custodio, Vaz Te, Lopez ve kaleci Fatih izin yaptı. Manisa ekibinde Hugo Rodallega ve Custodio ise Bursaspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor.