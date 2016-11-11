 Akhisar’da Rodallega farkı... – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Akhisar’da Rodallega farkı...

    Akhisar’da Rodallega farkı...
    takımı bu sezon 'de toplam 6 gol attı. Ligin en az gol atan takımı olan Akhisar Belediyespor takımında gol yükünü Rodallega çekiyor. 4 golünün yanında bir asist yaptı. Kolombiyalı oyuncu, bir penaltı atışı da kaçırdı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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