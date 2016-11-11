Akhisar’da Rodallega farkı...
Akhisar Belediyespor takımı bu sezon Süper Lig'de toplam 6 gol attı. Ligin en az gol atan takımı olan Akhisar Belediyespor takımında gol yükünü Rodallega çekiyor. Hugo Rodallega 4 golünün yanında bir asist yaptı. Kolombiyalı oyuncu, bir penaltı atışı da kaçırdı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 2
Yorum
Tolga Hocanın hası Şenol Güneştir demek istemiş
- Her şey galibiyet için
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK-SEMIH VE ZABRY OYNAMASIN MACI KAZANMA SANSIMIZ OLABILIR
Akhisar’da Rodallega farkı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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