 Kafkas’a tam destek – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Kafkas’a tam destek

    Kafkas’a tam destek
    'da gönderileceği iddia edilen teknik direktör 'a tam destek. Ege ekibinin başkanı , "Hocamızla ayrılık haberleri asılsızdır. Takım ona emanet" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:48
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