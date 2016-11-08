Akhisar kırmızı hatta!
Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor, 113 hafta sonra düşme hattına geriledi. Ligde 10. haftayı 9 puanla averajla 17. sırada bitiren Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2012-2013 sezonunun 32. haftasında düşme hattında yer almıştı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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