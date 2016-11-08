 Akhisar kırmızı hatta! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Akhisar kırmızı hatta!

    Akhisar kırmızı hatta!
    'ye 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor, 113 hafta sonra düşme hattına geriledi. Ligde 10. haftayı 9 puanla averajla 17. sırada bitiren Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2012-2013 sezonunun 32. haftasında düşme hattında yer almıştı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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