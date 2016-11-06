 Akhisar pusuda – Fotomaç – 06 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akhisar pusuda

    Akhisar pusuda
    , maçının hazırlıklarını tamamladı ve pusuya yattı. Takımda Douglao ve Sami'nin kadro dışı bırakıldığı, Lopes'in ise cezalı olduğu belirtildi. Teknik direktör , "Ligde bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık. F.Bahçe maçını çıkış olarak görüyoruz" dedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.