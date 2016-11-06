Akhisar pusuda
Akhisar Belediyespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı ve pusuya yattı. Takımda Douglao ve Sami'nin kadro dışı bırakıldığı, Lopes'in ise cezalı olduğu belirtildi. Teknik direktör Tolunay Kafkas, "Ligde bir türlü istediğimiz sonuçları alamadık. F.Bahçe maçını çıkış olarak görüyoruz" dedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Akhisar pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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