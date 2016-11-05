Akhisar'ın konuğu Fenerbahçe
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Ege temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Akhisar Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Fenerbahçe'yi yarın konuk edecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan, 10. haftaya 9 puanla 14. sırada giren Ege temsilcisi, attığı 5 golle ligin en az skor üreten ekibi konumunda bulunuyor.
Akhisar Belediyespor sezona Cihat Arslan'la başladıktan sonra 3. haftadan itibaren yoluna teknik direktör Tolunay Kafkas'la devam ediyor.
İç sahadaki ilk 2 maçında Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup olan Ege temsilcisi, Gençlerbirliği ile berabere kaldıktan sonra Adanaspor'u mağlup etti.
Manisa ekibinde, hafta içinde kadro dışı bırakılan Douglao ile Sami'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Miguel Lopes yarın forma giyemeyecek. Akhisar Belediyespor'da Hugo Rodallega ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:38
- Sosa'ya şartlı onay
Toplam 13
Yorum
s taktiğimiz bu bizim pahalıysa gönder ucuza getir
- Eren Derdiyok yine döküldü
Toplam 7
Yorum
......... SAHADA OLMAYAN BİRİSİ DÖKÜLÜR MÜ YA. ADAM SAHA DA YOK Kİ. KÖŞE GÖNDERİNE BAYRAK DİREĞİ DİYE DİKEBİLİRSİNİZ.
- Başkan, 49. yaşını kutladı
Toplam 5
Yorum
Şampiyon Beşiktaş ALLAH seni başımızdan eksik etmesin başkanım. ALLAH sana uzun ömürler versin ve umarım çok uzun yıllar Beşiktaş' ımızın başında başkan olarak görürüz seni..
Akhisar'ın konuğu Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.