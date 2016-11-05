Akhisar'ın konuğu Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Akhisar Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı mağlup eden Fenerbahçe'yi yarın konuk edecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan, 10. haftaya 9 puanla 14. sırada giren Ege temsilcisi, attığı 5 golle ligin en az skor üreten ekibi konumunda bulunuyor.

Akhisar Belediyespor sezona Cihat Arslan'la başladıktan sonra 3. haftadan itibaren yoluna teknik direktör Tolunay Kafkas'la devam ediyor.

İç sahadaki ilk 2 maçında Galatasaray ve Beşiktaş'a mağlup olan Ege temsilcisi, Gençlerbirliği ile berabere kaldıktan sonra Adanaspor'u mağlup etti.

Manisa ekibinde, hafta içinde kadro dışı bırakılan Douglao ile Sami'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Miguel Lopes yarın forma giyemeyecek. Akhisar Belediyespor'da Hugo Rodallega ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.