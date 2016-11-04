Akhisar'da F.Bahçe hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Ligin 10. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda 6 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleşen yeşil-siyahlıların idmanında dar alanda kısa paslaşmanın ardından çift kale taktik maçı gerçekleşti. Kafkas, Fenerbahçe'ye karşı, "Fatih, Serdar, Caner, Kadir, Tolga, Custodio, N'Guemo, Ömer, Mervan, Özer ve Hugo Rodallega" ilk 11'i ile çıkması bekleniyor. Akhisar Belediyespor'da sakat oyuncu bulunmazken kart cezalısı Miquel Lopes kadroda yer alamayacak.



Fenerbahçe'yi yenecek güce sahip olduklarının altını çizen Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, zor müsabaka olacağını ancak zevki bir mücadele olacağının altını çizerek 3 puan almayı hedeflediklerini kaydetti. Halil Umut Meler yöneteceği karşılaşma 6 Kasım 2016 Pazar günü saat 19'da başlayacak.



Öte yandan Fenerbahçe taraftarına ayrılan 3 bin 500 kişilik Gediz Kal arkası tribünün yarısının satıldığı ve maç saatine kadar da kalan yarısının da satılması bekleniyor. Yeşil-siyahlılar yarın yapacağı sabah idmanı ardından öğleden sonra Manisa'da otele geçerek burada maç saatini bekleyeceği bildirildi.