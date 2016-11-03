Kafkas, yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Fenerbahçe'nin performansının yükseldiğini belirtti.

Rakiplerinin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Kafkas, şöyle konuştu:

"İyi de oyuncu kadrosu var, yeni yeni toparlanmaya başladılar. Biz geçen hafta maalesef iş kazası yaptık. O müsabaka geride kaldı. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Bu hafta önemli. Eğer Fenerbahçe'yi yenebilirsek bu bize daha çok öz güven ve moral verecek. Buna gücümüz var. İyi bir maç olacak. İyi bir atmosferde oynayacağız, iyi motive olacağız. Umarım sonuç bizim lehimize olur."

- Douglao ve Sami'nin kadro dışı bırakılması

Kafkas, bu hafta aldıkları kararla iki oyuncuyu kadro dışı bıraktıklarını, konunun geçmişten günümüze taşındığını aktardı.

Kadro dışı kararıyla ilgili oyuncuların konuşması halinde açıklama yapacağını belirten Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O defter kapandı. Elimizde kim var kim yok, onlarla 8 haftayı götürme gayretinde olacağız. Ondan sonra da mutlaka takıma takviye olacak. O takviyelerle de bu seneyi atlatmak zorundayız. Yani bazı futbol takımlarında başarılı geçen sezonların ardından bu tip şeyler olabiliyor. Çok dikkat etmek lazım ve sezonların analizini iyi yapmak lazım. Özellikle geçen sezon 2. devreden beri düşüş var, bunu iyi analiz etmek lazım. Onun yansıması bu seneye geldi. Maalesef şanssızlığım, bu sorunlarla ben uğraşmak zorunda kalıyorum. Futbolda bunlar var. Hava her zaman güneşli değil, zaman zaman yağmur, dolu yağacak. Bunlarla da baş etmesini öğrenip krizi yöneteceksiniz, çözüm bulacaksınız. Biz de onların yokluğunu Serdar'la, Orhan'la, Tolga ile doldurmaya çalışacağız."

- "Kupaya değer veriyoruz"

Kafkas, grupta Aydınspor 1923, Bursaspor ve Ümraniyespor'la eşleştikleri Ziraat Türkiye Kupası'na değer verdiğini belirterek, "Kupa, Anadolu kulüpleri için de çok önemli. Hem yayıncı kuruluş hem federasyon, onlar da bize bir imkan sunma gayreti içinde. Buradaki tek zorluk, Türkiye'nin jeopolitik konumunun, seyahat programının çok sıkıntılı olması." ifadesini kullandı.

Kupada grup aşamasına karşı olduğuna dikkati çeken Kafkas, şunları kaydetti:

"Onun dışında, kupaya değer veriyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımıza, yakın yerler çıktı. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çok sıkıntılı geçiyor, o deplasman, bu deplasman, kamp. Oyuncular bu işlerden maalesef sıkılabiliyor. O yüzden iyi bir grup kurası çektik, yakın olması bizi son derece mutlu etti."