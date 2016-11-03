 Akhisar çok hırslı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Akhisar çok hırslı

    Akhisar çok hırslı
    'den 5 yiyen , hareketli günler geçiriyor. Douglao ve Sami kadro dışı kalmıştı. Teknik direktör "Oyuncularımız kurallar uymazsa sayı artar. F.Bahçe maçında gücümüzü göstereceğiz. Çok iyi oynayacağız" diye konuştu.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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