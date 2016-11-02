Akhisar’da 2 kadro dışı
Akhisar'da Tolunay Kafkas 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası operasyon sinyali vermişti. F.Bahçe maçı öncesi düğmeye basıldı ve 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Douglao ve 27 yaşındaki Gineli golcü L.Julio Sami kadro dışı bırakıldı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Akhisar’da 2 kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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