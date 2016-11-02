 Akhisar’da 2 kadro dışı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Akhisar’da 2 kadro dışı

    Akhisar’da 2 kadro dışı
    Akhisar'da 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası operasyon sinyali vermişti. F.Bahçe maçı öncesi düğmeye basıldı ve 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Douglao ve 27 yaşındaki Gineli golcü L.Julio Sami kadro dışı bırakıldı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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