''F.Bahçe maçında çok iyi oynayacağız''

Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir müsabakası ve daha önce yaşananlar nedeniyle Douglao ve Sami'yi kadro dışı bıraktıklarını söyledi.

Kendisinden önce de bazı olayların gerçekleştiğini kaydeden Kafkas, "Bu birikim oldu. Böyle bir karar alındı. Resmi internet sitemizden biz gerekli açıklamayı yaptık, bu konuyla ilgili ben çok daha fazla konuşmak istemiyorum. Oyuncularla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Profesyonel hayatta bunlar var ama oyuncu konuşursa biz de açıklama yapabiliriz." dedi.

Kafkas, iki futbolcunun çalışmalarına A2 takımıyla devam edeceğini kaydetti.

Ligde hafta sonu Manisa'da Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını kaydeden Kafkas, şöyle konuştu:

"Medipol Başakşehir karşısında normal bir maç oynamadık. Onun için bu maçı geride bıraktık. Bizim hazırlanmamız gereken önemli bir Fenerbahçe maçı var. Tekrar gücümüzü göstereceğimiz bir maç. Ben oyuncularıma inanıyorum, çok iyi oynayacağız. 3 puan almak istiyoruz, bence büyük bir fırsat Fenerbahçe karşılaşması. İyi mücadele edeceğiz, çok fazla koşacağız."