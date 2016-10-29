Süper Lig'de, Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Akhisar'da maçın hazırlıkları sürerken, takımda kaleci Fatih Öztürk ve Serdar Kesimal sakat. Teknik patron Tolunay Kafkas ise "Lig liderini yenebiliriz. Akhisar'da bu potansiyel var. Sahada kalitemizi herkes görecek" diye konuştu.