 Lig liderini yenebiliriz – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Lig liderini yenebiliriz

    Lig liderini yenebiliriz
    Süper Lig'de, Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Akhisar'da maçın hazırlıkları sürerken, takımda kaleci Fatih Öztürk ve Serdar Kesimal sakat. Teknik patron Tolunay Kafkas ise "Lig liderini yenebiliriz. Akhisar'da bu potansiyel var. Sahada kalitemizi herkes görecek" diye konuştu.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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