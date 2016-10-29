Lig liderini yenebiliriz
Süper Lig'de, Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Akhisar'da maçın hazırlıkları sürerken, takımda kaleci Fatih Öztürk ve Serdar Kesimal sakat. Teknik patron Tolunay Kafkas ise "Lig liderini yenebiliriz. Akhisar'da bu potansiyel var. Sahada kalitemizi herkes görecek" diye konuştu.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Lig liderini yenebiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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