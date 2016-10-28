 Akhisar’da moraller süper – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Akhisar’da moraller süper

    Akhisar’da moraller süper
    Akhisar Belediyespor'da, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda Nazilli karşısında alınan galibiyetin keyfi yaşanıyor. Ligdeki Adanaspor galibiyetinin ardından kupada da alınan galibiyetle gruplara kalan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Tolunay Kafkas, "Yükselişe geçtik, inşallah devamı da gelecek" dedi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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