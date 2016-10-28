Akhisar Belediyespor'a 2 müjde

Kasağındaki sakatlık yüzünden geçen hafta son anda Adanaspor maçının kadrosundan çıkarılan kaleci Fatih'in takımdaki yerini alabileceği, takımla antrenmanlara başlayan Serdar'ın ise idman eksiği yüzünden oynama ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Takımda taşların yerine oturduğunu, sakatların iyileşmesiyle de kadronun tamamlandığını belirten Tolunay Kafkas, "Sonuçta bu takım 4 maçtır mağlup olmadığı gibi gol de yemiyor. Adanaspor'u mağlup ederek kazanmayı öğrenmeye başladığımızı gösterdik. Ligin liderini yenebilecek güçlü bir takım olma yolunda büyük yol kat ettik. İstanbul'a umutlu gideceğiz" dedi.

Bu sabah tam kadro çalışan yeşil siyahlı ekip, yarın sabah yapılacak ter idmanının ardından öğle uçağıyla İzmir üzerinden İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye koyulacak.

Öte yandan Akhisar Belediyespor'da Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında 6 Kasım 2016 Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belirlendi. Konuk ekip seyircisine Gediz Kale arkasında 3500 kişilik yer ayıran yönetim, bilet fiyatlarını misafir takım ve Spil kale arkası 100, maraton 110, kapalı 130, VIP kapalı 150 TL olarak açıkladı. Biletlerin 1 Kasım 2016 Salı gününden itibaren Akhisar Spor Salonu Passo Lig Gişesi, passo.com.tr, Passolig gişeleri ve stad gişelerinden satışa çıkacağı duyuruldu.