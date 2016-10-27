 Akhisar'da keyifler tavan yaptı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Akhisar'da keyifler tavan yaptı

    Akhisar'da keyifler tavan yaptı

    Toto Süper Lig’de mücadele veren 'da, Ziraat Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği galibiyetinin ardından keyifler tavan yaptı. Ligde alınan galibiyetinin ardından kupada da alınan galibiyetle gruplara kalan yeşil-siyahlılarda teknik heyet ve yönetimin moralleri yükseldi.

    Gol bölgelerinde sorunlar yaşayan yeşil-siyahlıların yedek ağırlıklı çıktığı 'a karşı 5 gol atması yönetimin de keyfini yerine getirdi.

    Kupa maçında alınan galibiyetin takıma büyük bir moral verdiğinin altını çizen Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Kupa maçında alınan galibiyetten çok altyapıda bulunan ve yedek oyuncuların performansları bizleri mutlu etti. Bu da takımın sürdürülebilir bir başarı içerisinde olduğunun kanıtıdır. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Önümüzde zorlu bir deplasman var, 8 haftalık periyotta namağlup lider olan Başakşehir takımına konuk olacağız. Ayakları yere basan sağlam bir takımımız var. Her maç olduğu gibi İstanbul'da da sahaya galibiyet parolası ile çıkıp 3 puanı alıp gelmek istiyoruz. Takımın moralleri yüksek, İstanbul'dan puan ya da puanlarla döneceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

    Öte yandan yeşil-siyahlılar ara vermeden bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:26
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