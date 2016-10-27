Akhisar'da keyifler tavan yaptı
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor'da, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda konuk ettiği Nazilli Belediyespor galibiyetinin ardından keyifler tavan yaptı. Ligde alınan Adanaspor galibiyetinin ardından kupada da alınan galibiyetle gruplara kalan yeşil-siyahlılarda teknik heyet ve yönetimin moralleri yükseldi.
Gol bölgelerinde sorunlar yaşayan yeşil-siyahlıların yedek ağırlıklı çıktığı Nazilli Belediyespor'a karşı 5 gol atması yönetimin de keyfini yerine getirdi.
Kupa maçında alınan galibiyetin takıma büyük bir moral verdiğinin altını çizen Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Kupa maçında alınan galibiyetten çok altyapıda bulunan ve yedek oyuncuların performansları bizleri mutlu etti. Bu da takımın sürdürülebilir bir başarı içerisinde olduğunun kanıtıdır. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Önümüzde zorlu bir deplasman var, 8 haftalık periyotta namağlup lider olan Başakşehir takımına konuk olacağız. Ayakları yere basan sağlam bir takımımız var. Her maç olduğu gibi İstanbul'da da sahaya galibiyet parolası ile çıkıp 3 puanı alıp gelmek istiyoruz. Takımın moralleri yüksek, İstanbul'dan puan ya da puanlarla döneceğimizi tahmin ediyorum" dedi.
Öte yandan yeşil-siyahlılar ara vermeden bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.
Kupa maçında alınan galibiyetin takıma büyük bir moral verdiğinin altını çizen Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Kupa maçında alınan galibiyetten çok altyapıda bulunan ve yedek oyuncuların performansları bizleri mutlu etti. Bu da takımın sürdürülebilir bir başarı içerisinde olduğunun kanıtıdır. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Önümüzde zorlu bir deplasman var, 8 haftalık periyotta namağlup lider olan Başakşehir takımına konuk olacağız. Ayakları yere basan sağlam bir takımımız var. Her maç olduğu gibi İstanbul'da da sahaya galibiyet parolası ile çıkıp 3 puanı alıp gelmek istiyoruz. Takımın moralleri yüksek, İstanbul'dan puan ya da puanlarla döneceğimizi tahmin ediyorum" dedi.
Öte yandan yeşil-siyahlılar ara vermeden bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:26
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baksoy Trabzonspor gol yediği zaman Tanju ÇOLAĞ ' ın bu kadar sevineceğini beklemiyorduk.
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