Akhisar Bld. moral buldu

Akhisar Belediyespor, ligde 6 maç aradan sonra Adanaspor karşısında alınan 3 puan ile moral buldu. 6 maçlık kazanamama serisini ve 5 haftalık gol hasretini Adanaspor karşısında son veren Akhisar ekibi, bu sezon 2. galibiyetini alarak 8 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, "Çıkış başlıyor" diye konuştu.