 Akhisar Bld. moral buldu – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Akhisar Bld. moral buldu

    Akhisar Bld. moral buldu
    Akhisar Belediyespor, ligde 6 maç aradan sonra Adanaspor karşısında alınan 3 puan ile moral buldu. 6 maçlık kazanamama serisini ve 5 haftalık gol hasretini Adanaspor karşısında son veren Akhisar ekibi, bu sezon 2. galibiyetini alarak 8 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, "Çıkış başlıyor" diye konuştu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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