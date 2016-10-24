 Akhisar nefes aldı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Akhisar nefes aldı

    Akhisar nefes aldı
    Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından Adanaspor'u suskun yıldızı Rodallega'nın golüyle 1-0 yenen , rahat bir nefes aldı. Yöneticiler galibiyet serisinin süreceğini ifade ettiler.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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