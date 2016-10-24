Akhisar nefes aldı
Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından Adanaspor'u suskun yıldızı Rodallega'nın golüyle 1-0 yenen Akhisar Belediyespor, rahat bir nefes aldı. Yöneticiler galibiyet serisinin süreceğini ifade ettiler.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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