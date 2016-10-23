Rodallega hayat verdi
Tam 6 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Akhisar Bld., Adanaspor’u yıldız oyuncusunun tek golüyle geçti.
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u yendikten sonra oynadığı 6 maçta galibiyet alamayan Akhisar Belediyespor dün Adanaspor'u yenerek 3 puan almayı başardı. Ev sahibi ekipte 15. dakikada sahneye çıkan Rodallega attığı golle takımını öne geçirdi: 1-0.
ADANA'NIN ÇABASI YETMEDİ
Maçın ikinci yarısında konuk ekibin beraberliği yakalama çabaları sonucu değiştirmedi. 50. dakikada Koman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 77'de Didi'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Bekir Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Akhisar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KAFKAS: 3 PUAN ÖNEMLİ
Akhisar Belediyespor'un hocası Tolunay Kafkas önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Kafkas, "Bizim için oyundan çok 3 puan önemliydi. Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Rodallega gibi bir golcünün gol atması hem kendisi hem de takım için sevindirici. Daha iyi olacağız" dedi.
GOL ATACAK OYUNCUM YOK
Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic forvet eksikliğinden dert yandı. Jurcic, "Gol pozisyonuna giriyor ancak bir türlü son vuruşu yapıp, gol atamıyoruz. Maalesef gol atacak futbolcum yok. Pozitif futbolumuz da gol atamayınca suya düşüyor" şeklinde konuştu.
ADANA'NIN ÇABASI YETMEDİ
Maçın ikinci yarısında konuk ekibin beraberliği yakalama çabaları sonucu değiştirmedi. 50. dakikada Koman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 77'de Didi'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Bekir Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Akhisar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
KAFKAS: 3 PUAN ÖNEMLİ
Akhisar Belediyespor'un hocası Tolunay Kafkas önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Kafkas, "Bizim için oyundan çok 3 puan önemliydi. Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Rodallega gibi bir golcünün gol atması hem kendisi hem de takım için sevindirici. Daha iyi olacağız" dedi.
GOL ATACAK OYUNCUM YOK
Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic forvet eksikliğinden dert yandı. Jurcic, "Gol pozisyonuna giriyor ancak bir türlü son vuruşu yapıp, gol atamıyoruz. Maalesef gol atacak futbolcum yok. Pozitif futbolumuz da gol atamayınca suya düşüyor" şeklinde konuştu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
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Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
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Toplam 30
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mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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