 Rodallega hayat verdi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    hayat verdi

    Rodallega hayat verdi

    Tam 6 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Akhisar Bld., ’u yıldız oyuncusunun tek golüyle geçti.

    Süper Lig'in ilk haftasında 'u yendikten sonra oynadığı 6 maçta galibiyet alamayan Akhisar Belediyespor dün 'u yenerek 3 puan almayı başardı. Ev sahibi ekipte 15. dakikada sahneye çıkan Rodallega attığı golle takımını öne geçirdi: 1-0.

    ADANA'NIN ÇABASI YETMEDİ
    Maçın ikinci yarısında konuk ekibin beraberliği yakalama çabaları sonucu değiştirmedi. 50. dakikada Koman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 77'de Didi'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Bekir Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Akhisar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    KAFKAS: 3 PUAN ÖNEMLİ
    'un hocası Tolunay Kafkas önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Kafkas, "Bizim için oyundan çok 3 puan önemliydi. Bardağın dolu tarafına bakıyorum. gibi bir golcünün gol atması hem kendisi hem de takım için sevindirici. Daha iyi olacağız" dedi.

    GOL ATACAK OYUNCUM YOK
    Adanaspor Teknik Direktörü Krunoslav Jurcic forvet eksikliğinden dert yandı. Jurcic, "Gol pozisyonuna giriyor ancak bir türlü son vuruşu yapıp, gol atamıyoruz. Maalesef gol atacak futbolcum yok. Pozitif futbolumuz da gol atamayınca suya düşüyor" şeklinde konuştu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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