Golünü attı, kalesini gole kapattı

Adanaspor karşısında 15. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçen Akhisar Belediyespor , müsabakayı 3 puanla tamamladı. Süper Lig'de 552 dakika sonra gol bulan Ege temsilcisinin son golünü 2. haftadaki Galatasaray maçında yine Rodallega ile atmıştı.

Ligde kalesinde son golü, 2-0 kaybettiği Beşiktaş maçının 45. dakikasında Rodallega'nın ters vuruşuyla gören Akhisar Belediyespor, 405 dakikadır kalesini gole kapattı.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da takımının başındaki 6. müsabakada galibiyete ulaştı.

Puanını 9'a çıkaran Ege temsilcisi 11. sırada yer alıyor.

Ege temsilcisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen son haftaların başarılı ismi kaleci Fatih Öztürk'ün yerine mücadele eden Milan Lukac, en son geçen sezonun 24. haftasında, 6 Mart 2016'da oynanan Fenerbahçe müsabakasında kaleyi korumuştu.

Daha önce Aykut Çeviker'in takımını eksik bıraktığı yeşil-siyahlı ekipte dün de Onur Ayık kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2013-2014 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Onur Ayık, ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Ekim Çarşamba günü Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor, ligde ise 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.