Golünü attı, kalesini gole kapattı
Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, 405 dakikadır kalesinde gol görmedi.
Ligde kalesinde son golü, 2-0 kaybettiği Beşiktaş maçının 45. dakikasında Rodallega'nın ters vuruşuyla gören Akhisar Belediyespor, 405 dakikadır kalesini gole kapattı.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da takımının başındaki 6. müsabakada galibiyete ulaştı.
Puanını 9'a çıkaran Ege temsilcisi 11. sırada yer alıyor.
Ege temsilcisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen son haftaların başarılı ismi kaleci Fatih Öztürk'ün yerine mücadele eden Milan Lukac, en son geçen sezonun 24. haftasında, 6 Mart 2016'da oynanan Fenerbahçe müsabakasında kaleyi korumuştu.
Daha önce Aykut Çeviker'in takımını eksik bıraktığı yeşil-siyahlı ekipte dün de Onur Ayık kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 2013-2014 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Onur Ayık, ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Ekim Çarşamba günü Nazilli Belediyespor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor, ligde ise 30 Ekim Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:51
- Riekerink: Bize olumlu yansıyacak
Toplam 4
Yorum
koca cimbomlu sayin BEY bu isler boyle olmaz hep olumlu konusmakla takim yurumez...bu sezona bakin soyle bir tek antalya maciniz var oynadiginiz. ne yazikki sen buyuk takim antronoru olamazsin sen anca futbol okulu yonetirsin.hep saha kenarindan izlemekle yonetilmez bir takim.suc sen de degil aslinda...
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 15
Yorum
alemin gozu yasli q7 besiktasli Q YI IZLEYECEKSINIZ O KADAR
- Solda Sow sağda Lens
Toplam 3
Yorum
Alex>Hagi (genel kanı) gs a ki maçta da çakmak bu sene fb nin tek hedefi tabiki türkiye kupası da ama gs a çakıp şampiyonluktan etmek daha önemli
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