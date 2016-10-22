Akhisar'dan tek atışı
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımdan Akhisar Belediyespor evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Ligdeki ikinci galibiyetini alan ev sahibi ekip 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp 9 puana ulaştı. Akhisar, Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ilk kez kazandı. Üst üste 3'üncü maçını kaybeden Adanaspor ise 5 puanla düşme hattında kurtulamadı. Akhisar Belediyespor'un golünü 15. dakikada Rodallega kaydederken, ev sahibi ekipten Onur 82. dakikada kırmızı kart gördü.
8'inci dakikada Mervan'ın ara pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası yayından sert vurdu. Kaleci Karacic nefis bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15'inci dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Custodio'nun uzun pasıyla sağdan ceza alanına giren Rodallega'nın şutunda top arka direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Sami Can'ın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Didi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
23'üncü dakikada Tevfik ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
27'nci dakikada Roni'nin soldan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Tevfik iyi vurdu, kaleci Lukac uzanarak golü önledi.
29'uncu dakikada Kadir'in ceza sahasına gönderdiği topa Ömer dokunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Rodallega'nın şutunda top Didi'nin topuğuna çarparak kornere çıktı.
50'nci dakikada Gueye sağdan kesti, kaleci Lukac'ın kalesini terk ettiğini gören Koman'ın aşırtma vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
57'nci dakikada Özer'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Rodallega kötü vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
72'nci dakikada Koman'ın ara pasıyla topla buluşan Ahmet'in sert vuruşunda, kaleci Lukac gole izin vermedi.
77'nci dakikada soldan Diniz'in pasında ceza yayındaki Bekir kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak çerçeviyi bulmadı.
82'nci dakikada ev sahibi ekipten Onur, Adanasporlu Diniz'e yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Akhisar Belediyespor, müsabakayı 1-0 kazandı.
8'inci dakikada Mervan'ın ara pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası yayından sert vurdu. Kaleci Karacic nefis bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15'inci dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Custodio'nun uzun pasıyla sağdan ceza alanına giren Rodallega'nın şutunda top arka direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Sami Can'ın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Didi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
23'üncü dakikada Tevfik ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
27'nci dakikada Roni'nin soldan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Tevfik iyi vurdu, kaleci Lukac uzanarak golü önledi.
29'uncu dakikada Kadir'in ceza sahasına gönderdiği topa Ömer dokunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Rodallega'nın şutunda top Didi'nin topuğuna çarparak kornere çıktı.
50'nci dakikada Gueye sağdan kesti, kaleci Lukac'ın kalesini terk ettiğini gören Koman'ın aşırtma vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
57'nci dakikada Özer'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Rodallega kötü vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
72'nci dakikada Koman'ın ara pasıyla topla buluşan Ahmet'in sert vuruşunda, kaleci Lukac gole izin vermedi.
77'nci dakikada soldan Diniz'in pasında ceza yayındaki Bekir kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak çerçeviyi bulmadı.
82'nci dakikada ev sahibi ekipten Onur, Adanasporlu Diniz'e yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Akhisar Belediyespor, müsabakayı 1-0 kazandı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:05
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