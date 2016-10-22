 Akhisar’da Douglao hazır – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Akhisar’da Douglao hazır

    Akhisar’da Douglao hazır
    karşısında 6 haftalık galibiyet ve 4 maçlık gol hasretine nokta koymak isteyen 'da, belindeki sakatlık yüzünden takımdan ayrı çalışan Douglao'nun iyileşmesi savunma hattını kurmakta zorlanan Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ı rahatlattı.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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