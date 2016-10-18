 Düzelme sürecindeyiz – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Düzelme sürecindeyiz

    Düzelme sürecindeyiz
    maçında defansı istedikleri düzeye oturtamadıklarından yakınan Akhisar'ın hocası Tolunay Kafkas ise şunları söyledi: "Stoperimiz yok sayılır. Hızlı hücum yapmayı gerçekleştirmemiz için defansımızdan olumlu top çıkarmamız lazım. Gol yemiyoruz ama gol de atamıyoruz. Gol atmakta sıkıntımız var. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularımız ile bir aileyiz. Takım olarak olumlu işler yapacağımıza inanıyorum. Her geçen gün bazı oyuncularımız belirgin şekilde düzeliyor."
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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