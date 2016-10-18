Akhisar Belediyespor'da stoper sıkıntısı
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, 5 haftadır gol bile atamayan Akhisar Belediyespor 6 puanla 13'üncü sıraya gerilerken, Serdar Kesimal'ın geçen hafta sakatlanmasının ardından Douglao'nun da belindeki sakatlığın nüksetmesi, Adanaspor maçı öncesi teknik heyetin keyfini kaçırdı.
Tedavisi devam eden 2 futbolcunun Adanaspor randevusunda oynayıp oynamayacaklarının ise belirsiz olduğu bildirildi. Bu arada son üç maçta alınan golsüz beraberlikler ve 6 haftaya çıkan galibiyet hasretinin futbolcular üzerinde yarattığı moral bozukluğunu gidermenin yollarını arayan teknik direktör Tolunay Kafkas'ın farklı antrenman yönrtemleri deneyeceği belirtildi.
Tolunay Kafkas'ın oyun içerikli idmanlarla havayı dağıtıp, futbolcuları motive etmeye çalışacağı ktaydedildi.
Tolunay Kafkas'ın oyun içerikli idmanlarla havayı dağıtıp, futbolcuları motive etmeye çalışacağı ktaydedildi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat’ın yerine; İgor Tudor
Toplam 56
Yorum
BEYAZ ya kardesim size de teknik direktor dayanmiyor, bari 3-5 tane toptan alinda her hafta 1 tane kovarsiniz:)
- G.Saray startı verildi
Toplam 1
Yorum
isminiz Boş adamlar yazık gunah bu kulübe böyle futbolcular alıyorlar
- Ronaldo'nun izinde
Toplam 10
Yorum
BEYAZ lig sampiyonlugunun tek favorisi besiktas ise 10 tane bruman olsa neye yarar:)
Akhisar Belediyespor'da stoper sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.