 Akhisar Belediyespor'da stoper sıkıntısı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    'da stoper sıkıntısı

    Akhisar Belediyespor'da stoper sıkıntısı

    Toto Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, 5 haftadır gol bile atamayan 6 puanla 13'üncü sıraya gerilerken, Serdar Kesimal'ın geçen hafta sakatlanmasının ardından Douglao'nun da belindeki sakatlığın nüksetmesi, maçı öncesi teknik heyetin keyfini kaçırdı.

    Tedavisi devam eden 2 futbolcunun randevusunda oynayıp oynamayacaklarının ise belirsiz olduğu bildirildi. Bu arada son üç maçta alınan golsüz beraberlikler ve 6 haftaya çıkan galibiyet hasretinin futbolcular üzerinde yarattığı moral bozukluğunu gidermenin yollarını arayan teknik direktör Tolunay Kafkas'ın farklı antrenman yönrtemleri deneyeceği belirtildi.

    Tolunay Kafkas'ın oyun içerikli idmanlarla havayı dağıtıp, futbolcuları motive etmeye çalışacağı ktaydedildi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:58
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