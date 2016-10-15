Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Akhisar Belediyespor'da, teknik direktör Tolunay Kafkas, 'erken gol' planı yapıyor. Deneyimli hoca, "İlk yarım saatte gol bulursak rakip demoralize olup dağılabilir" diye konuştu.