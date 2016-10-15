 Erken gol planı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Erken gol planı

    Erken gol planı
    Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Akhisar Belediyespor'da, teknik direktör Tolunay Kafkas, 'erken gol' planı yapıyor. Deneyimli hoca, "İlk yarım saatte gol bulursak rakip demoralize olup dağılabilir" diye konuştu.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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