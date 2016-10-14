Kafkas, Trabzonspor planını hazırladı

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 6 haftada 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'un son maçında Kardemir Karabükspor'a 4-0 yenildiğine dikkat çeken Kafkas, ilk yarım saatte atılacak bir golün rakibi demoralize ederek oyundan düşüreceğini hesaplayarak forvet oyuncularından karşılaşmaya iyi konsantre olmalarını istediği öğrenildi.

Trabzonspor'un da aynı düşünce içinde olabileceğini ve erken bir golle moral üstünlüğü ele geçirmek isteyebileceğini belirten Tolunay Kafkas'ın kaleci Fatih ve savunmada görev yapan futbolcuları da bu konuda uyardığı bildirildi.

Hafta içinde U21 takımı ile yapılan karşılaşmada özellikle forvet oyuncularının sergilediği performanstan memnun kalan Kafkas, takımın başında çıkacağı 5'inci maçta galibiyet ve golle tanışmak istiyor. Bu arada yeşil-siyahlı futbolcuların, Trabzonspor karşısında kariyerinin 300'üncü kulüp maçına çıkmaya hazırlanan teknik direktörlerine galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzon deplasmanında Caner Osmanpaşa'nın yanında oynayacak ikinci stoper konusunda kararsızlık yaşıyor. Sezona kötü başlayan ve ardından belinden sakatlanan Douglao'nun yerine son üç maçta görev yapan Serdar Kesimal'ın performansından memnun olan Kafkas, iyileşen Brezilyalı stoperin Balıkesirspor ve U21 Takımı ile oynanan özel müsabakalarda eski formuna kavuşması Kafkas'ı zor durumda bıraktı. Ancak tecrübeli teknik adamın her şeye rağmen maça Serdar'la başlayıp, ikinci yarıda gerekmesi halinde Douglao'yu sahaya süreceği öğrenildi.