Kafkas, Trabzonspor planını hazırladı
Süper Lig'de haftayı Trabzon deplasmanında geçirecek Akhisar Belediyespor'da zorlu randevu öncesi son hazırlıklarını yaparken, teknik direktör Tolunay Kafkas, güçlü rakibini erken atılacak bir golle dize getirmeyi planlıyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 6 haftada 4 mağlubiyet alan Trabzonspor'un son maçında Kardemir Karabükspor'a 4-0 yenildiğine dikkat çeken Kafkas, ilk yarım saatte atılacak bir golün rakibi demoralize ederek oyundan düşüreceğini hesaplayarak forvet oyuncularından karşılaşmaya iyi konsantre olmalarını istediği öğrenildi.
Trabzonspor'un da aynı düşünce içinde olabileceğini ve erken bir golle moral üstünlüğü ele geçirmek isteyebileceğini belirten Tolunay Kafkas'ın kaleci Fatih ve savunmada görev yapan futbolcuları da bu konuda uyardığı bildirildi.
Hafta içinde U21 takımı ile yapılan karşılaşmada özellikle forvet oyuncularının sergilediği performanstan memnun kalan Kafkas, takımın başında çıkacağı 5'inci maçta galibiyet ve golle tanışmak istiyor. Bu arada yeşil-siyahlı futbolcuların, Trabzonspor karşısında kariyerinin 300'üncü kulüp maçına çıkmaya hazırlanan teknik direktörlerine galibiyet sözü verdiği öğrenildi.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzon deplasmanında Caner Osmanpaşa'nın yanında oynayacak ikinci stoper konusunda kararsızlık yaşıyor. Sezona kötü başlayan ve ardından belinden sakatlanan Douglao'nun yerine son üç maçta görev yapan Serdar Kesimal'ın performansından memnun olan Kafkas, iyileşen Brezilyalı stoperin Balıkesirspor ve U21 Takımı ile oynanan özel müsabakalarda eski formuna kavuşması Kafkas'ı zor durumda bıraktı. Ancak tecrübeli teknik adamın her şeye rağmen maça Serdar'la başlayıp, ikinci yarıda gerekmesi halinde Douglao'yu sahaya süreceği öğrenildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:45
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 2
Yorum
karakartal Geniş ve kaliteli bir kadromuz var.Kayseri maçından sonra Napoli deplasmanı var.Maç maç gidiyoruz öncelik kayseri maçı.Milli aradan sonra oynayacağımız bu maç çok, ligde iddiamızı sürdürmemiz açısından çok önemli.sakat ve hazır olmayan oyuncularımız var.Oğuzhan kesin yok.Talisca, G.Gönül,G.inler tam hazır değil.ama riske edilecekler.adriano ikinci yarıda oynayabilir.aboubakar artık bu maçtan itibaren patlama yapabilir.
- 100’leri güldüren adam
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Beşiktaş'ın tarihine geçti bile. Her futbolcunun böyle olması dileğiyle
- Riekerink'ten Advocaat yorumu
Toplam 4
Yorum
Yasama Riekerink çok çalışkan bir hoca. Giderek kendini de geliştirecektir. Uzun yıllar takımda kalmasından yanayım. adam gibi adam olması da bize uzun vadede çok faydalı olacağının garantisidir.
Kafkas, Trabzonspor planını hazırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.