 Kafkas 3. kez dalya diyecek – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Kafkas 3. kez dalya diyecek

    Kafkas 3. kez dalya diyecek
    Akhisar teknik direktörü Tolunay Kafkas, kulüp takımları kariyerinde 300. sınavını Trabzon'a karşı verecek. Kariyerinde Süper Lig'de 237, Kupası'nda 51, Avrupa Ligi'nde 10 ve Süper Kupa'da 1 maçta görev yapan Kafkas, Trabzon'da oynarken bordomavililer'in ligdeki 1000. golünü attığını hatırlatarak, "Teknik direktörlük kariyerimin 300. maçı da Trabzon'a denk gelmiş. Böyle sıfırlı rakamlar herhalde bana denk geliyor" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:59
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