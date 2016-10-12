Kafkas’ın 8 prensi
Akhisar’ın hocası, kaleci Fatih, Lopes, Caner, Ömer, N’Guemo, kaptan Custodio, Vaz Te ve Rodallega’dan vazgeçmiyor. Trabzon maçı için ise hücum çalışılıyor.
Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'u yenerek kötü gidişe 'dur' demek isteyen Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, geldiği günden bu yana 8 futbolcusundan vazgeçmedi. Tecrübeli hoca takımın başına geçmesinden itibaren kaleci Fatih, Lopes, Caner, Ömer, N'Guemo, kaptan Custodio, Vaz Te ve Rodallega'yı hep on birde görevlendirdi.
RODALLEGA HEP OYNADI
Fatih, Caner, Rodallega ve Lopes ligde 4 maçta 90'ar dakika görev alırken, Kafkas, Custodio'yu 351, Vaz Te'yi 317, Ömer ve N'Guemo'yu da 315 dakika sahada tuttu. Sekiz futbolcunun Trabzonspor'a da karşı ilk 11'de forma giymesinin beklendiği bildirildi. Diğer yandan yeşil siyahlı ekipte henüz gol sevinci yaşayamayan Tolunay Kafkas'ın takıma hücum çalıştırdığı belirtildi.
RODALLEGA HEP OYNADI
Fatih, Caner, Rodallega ve Lopes ligde 4 maçta 90'ar dakika görev alırken, Kafkas, Custodio'yu 351, Vaz Te'yi 317, Ömer ve N'Guemo'yu da 315 dakika sahada tuttu. Sekiz futbolcunun Trabzonspor'a da karşı ilk 11'de forma giymesinin beklendiği bildirildi. Diğer yandan yeşil siyahlı ekipte henüz gol sevinci yaşayamayan Tolunay Kafkas'ın takıma hücum çalıştırdığı belirtildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Kafkas’ın 8 prensi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.