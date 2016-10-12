Kafkas’ın 8 prensi

Akhisar’ın hocası, kaleci Fatih, Lopes, Caner, Ömer, N’Guemo, kaptan Custodio, Vaz Te ve Rodallega’dan vazgeçmiyor. Trabzon maçı için ise hücum çalışılıyor.

Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'u yenerek kötü gidişe 'dur' demek isteyen Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, geldiği günden bu yana 8 futbolcusundan vazgeçmedi. Tecrübeli hoca takımın başına geçmesinden itibaren kaleci Fatih, Lopes, Caner, Ömer, N'Guemo, kaptan Custodio, Vaz Te ve Rodallega'yı hep on birde görevlendirdi.



RODALLEGA HEP OYNADI

Fatih, Caner, Rodallega ve Lopes ligde 4 maçta 90'ar dakika görev alırken, Kafkas, Custodio'yu 351, Vaz Te'yi 317, Ömer ve N'Guemo'yu da 315 dakika sahada tuttu. Sekiz futbolcunun Trabzonspor'a da karşı ilk 11'de forma giymesinin beklendiği bildirildi. Diğer yandan yeşil siyahlı ekipte henüz gol sevinci yaşayamayan Tolunay Kafkas'ın takıma hücum çalıştırdığı belirtildi.