Tolunay Kafkas’tan tam not
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Balıkesirspor'la 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor'da gözler deplasmanda oynanacak Trabzonspor randevusuna çevrildi. Ligde az süre alan futbolculara şans verdiği Balıkesirspor karşılaşmasında sergilenen futboldan memnun kalan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle sakatlıktan çıkan Douglao, takıma sonradan katılan Özer Hurmacı'ya tam not verdi. Kafkas, "Trabzon'dan puan almak için her şeyi yapacağız" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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