Tolunay Kafkas’tan tam not

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Balıkesirspor'la 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor'da gözler deplasmanda oynanacak Trabzonspor randevusuna çevrildi. Ligde az süre alan futbolculara şans verdiği Balıkesirspor karşılaşmasında sergilenen futboldan memnun kalan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle sakatlıktan çıkan Douglao, takıma sonradan katılan Özer Hurmacı'ya tam not verdi. Kafkas, "Trabzon'dan puan almak için her şeyi yapacağız" dedi.