Akhisar'da yedeklere Kafkas'tan tam not
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Balıkesirspor'la 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor randevusuna çevrildi.
Ligde az süre alan futbolculara şans verdiği Balıkesirspor karşılaşmasında sergilenen futboldan memnun kalan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle sakatlıktan çıkan Douglao, takıma sonradan katılan Özer Hurmacı ve Sissoko ile ilk 11'i zorlayan Mervan ve Muğdat'ın performanslarına olumlu not verdi.
Maçtan sonra yaptığı açıklamada gol bölgelerinde daha etkili olabilmek için kanat organizasyonlarına ağırlık verip hücuma daha çabuk çıkmaları gerektiğini belirten Tolunay Kafkas, takımının bu yönde olumlu gelişmeler kaydettiğini söyledi. Balıkesirspor önünde sergilenen futbolun tatmin edici olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, zaman içinde tüm eksikleri gidereceklerini vurguladı. Kafkas yönetiminde oynadığı 4 lig maçında 2 yenilgi 2 de beraberlik alırken hiç gol atamayan Akigo, şeytanın bacağını Trabzon'da kırmayı hedefliyor.
HASRET GİDERDİLER
Spor Toto Süper Lig'de beş sezondur maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisar Belediyespor, özel müsabakada Balıkesirspor'u Akhisar Belediye Şehir Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Akhisarlı futbolseverler, maçı tribünden izleyen as futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, minikler yıldız oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:38
- Saray’ın altın 'Kapı'sı
Toplam 10
Yorum
........ İNANIN BU YILDIZ ÇOCUKLAR BİLGİSİZ ELLERDE KAYBOLUP GİDECEKTİR. PROFOSYONEL OLUP SÖZLEŞME İMZALASIN BAKIN KAYBOLUP GİDECEKTİR. ÇÜNKÜ BİZ YOK ETMEYE ALIŞKINIZ. BAŞKA ÜLKELERDE PROFOSYONEL OLUNCA YILDIZ OLUYORLAR.
- Aslan şampiyon
Toplam 1
Yorum
Özgür Çetinkaya Tempo iyi, ancak cepheden topa vurabilmeyi öğrenmeli , Bir de pas şiddetini ayarlamada sıkıntı yaşıyor .
- Buz dağına çarptık!
Toplam 56
Yorum
Destan Milli takımdan bu saatten sonra kolay kolay kendine gelip toparlanamaz iyi oldu en azından lige sakat futbolcu gelmez milli takımdan
Akhisar'da yedeklere Kafkas'tan tam not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.