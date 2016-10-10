 Akhisar'da yedeklere Kafkas'tan tam not – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Akhisar'da yedeklere Kafkas'tan tam not

    Akhisar'da yedeklere Kafkas'tan tam not

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 'la 2-2 berabere kalan 'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak randevusuna çevrildi.

    Ligde az süre alan futbolculara şans verdiği karşılaşmasında sergilenen futboldan memnun kalan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle sakatlıktan çıkan Douglao, takıma sonradan katılan Özer Hurmacı ve Sissoko ile ilk 11'i zorlayan Mervan ve Muğdat'ın performanslarına olumlu not verdi.

    Maçtan sonra yaptığı açıklamada gol bölgelerinde daha etkili olabilmek için kanat organizasyonlarına ağırlık verip hücuma daha çabuk çıkmaları gerektiğini belirten Tolunay Kafkas, takımının bu yönde olumlu gelişmeler kaydettiğini söyledi. Balıkesirspor önünde sergilenen futbolun tatmin edici olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, zaman içinde tüm eksikleri gidereceklerini vurguladı. Kafkas yönetiminde oynadığı 4 lig maçında 2 yenilgi 2 de beraberlik alırken hiç gol atamayan Akigo, şeytanın bacağını Trabzon'da kırmayı hedefliyor.

    HASRET GİDERDİLER
    Toto Süper Lig'de beş sezondur maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan , özel müsabakada Balıkesirspor'u Akhisar Belediye Şehir Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Akhisarlı futbolseverler, maçı tribünden izleyen as futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, minikler yıldız oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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