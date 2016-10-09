Akhisar'dan 2 gollü prova
Akhisar Belediyespor hazırlık maçında Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı
Karşılaşmanın ilk devresinin bitimine 3 dakika kala Mervan Çelik'in Balıkesirspor ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem Yaşar Can Temizel penaltı noktasını gösterdi ve penaltı atışını Özer Hurmacı gole çevirirken, Akhisar Belediyespor ilk devreyi 1-0 önde kapatarak soyunma odasına gitti.
İkinci devreye iki ekip de hızlı başladı. Hücum hattında çoğalan Balıkesirspor Burak'ın sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına göndermesi ile topla buluşan Mehmet 52. dakikada beraberliğini sağladı. 2 dakika sonra sahneye çıkan Ricardo Vaz Te takımına tekrar üstünlüğü getirdi. İkinci devre hücum hattında etkili futbol oynayan Balıkesirsporlu oyuncu Burak yaptığı asistin ardından takımının ikinci golünü kaydederek beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:08
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 gökan gönül 32 olacak diyen arkadas biz onu bedava aldik fenere bonseviz vermedik ha sende milandan bedava alabiliyorsan 1-2 sen oynar sosa alabilirsen tabi adamlar BJK 7.5 mil.euro bonserviz ödedi fb kiyak yapib bedavaya veriler :) ya hakat okadar istiyordunuzda neden 10 mil.euro teklif etmediniz veridik size nasilsa bizim yönetim fb gibi beceriksiz deyil yeni sosa bulurdu ben BJK diego yu almasini istedim adam bizde show yapar fb en büyük sorun ne biliyormusunuz huzur ortami yok aziz ve uslu varkende olmaz hic bir zaman uyansin artik fenerli taraftarlar.
- Güneş’ten farklı sistem provası
Toplam 1
Yorum
ali anlamam sistemden 11 kişi oynuyo
- Tosun Paşa döktürüyor
Toplam 1
Yorum
GOMEZ YA CENK TEN BEŞİKTAŞ İÇİN 1.FORVET OLMAZ SON VURUŞLARI İYİ DEĞİL KABUL ETMEK LAZIM Kİ BU BİR YETENEK ALLAH VERGİSİ AMA ONDA YOK BJG NİN BENCE 3. GOLCUSU OLABİLİR BİR BJG Lİ OLARAK SÖYLÜYORUM
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