 Akhisar'dan 2 gollü prova – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Akhisar'dan 2 gollü prova

    Akhisar'dan 2 gollü prova

    hazırlık maçında ile 2-2 berabere kaldı

    Toto Süper Lig'de mücadele eden , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Akhisar Belediye Şehir Stadyumunda TFF 'in güçlü takımlarından ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın ilk devresinin bitimine 3 dakika kala Mervan Çelik'in Balıkesirspor ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem Yaşar Can Temizel penaltı noktasını gösterdi ve penaltı atışını Özer Hurmacı gole çevirirken, ilk devreyi 1-0 önde kapatarak soyunma odasına gitti.

    İkinci devreye iki ekip de hızlı başladı. Hücum hattında çoğalan Balıkesirspor Burak'ın sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına göndermesi ile topla buluşan Mehmet 52. dakikada beraberliğini sağladı. 2 dakika sonra sahneye çıkan Ricardo Vaz Te takımına tekrar üstünlüğü getirdi. İkinci devre hücum hattında etkili futbol oynayan Balıkesirsporlu oyuncu Burak yaptığı asistin ardından takımının ikinci golünü kaydederek beraberliği sağladı.

    Kalan dakikalarda her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:08
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